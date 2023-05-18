Инсайдер @OnLeaks совместно с MySmartPrice опубликовал вероятные изображения планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Похоже, что дизайн мало поменялся по сравнению с планшетом прошлого года. Покупателям снова получат большой экран и вырез на нём.
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Отличием можно считать небольшой выступ задних камер. Каждая находится внутри собственного кольца, как у смартфонов Galaxy S23. Теперь модуль камер не входит в состав магнитной беспроводной полосы, удерживающей стилус S Pen.
Размер планшета может остаться неизменным, а именно 326,4 x 208,6 x 5,5 мм. Зато должен появиться процессор нового поколения и рейтинг защиты от влаги. Скорее всего будет использоваться чип Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy и рейтинг IP68. Появление планшета ожидается во второй половине года, пишет Androidcentral.