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Samsung начинает производство 12-нм чипов памяти DDR5
Основными нововведениями станут повышение надежности и энергоэффективности памяти
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 Сегодня Samsung сообщила, что начала массовое производство 16-гигабитных чипов DDR5 с использованием самого передового 12-нанометрового техпроцесса. Компания отмечает это как свое самое большое достижение в области DRAM с момента выпуска чипов DRAM емкостью 64 МБ в 1992 году и заявляет, что по-прежнему привержена инновациям в этой области.

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 Корейский технологический гигант объясняет, что это поколение чипов DDR5 не предназначено для повышения битовой плотности или более высоких скоростей. Вместо этого основное внимание было уделено снижению энергопотребления на 23% по сравнению с предыдущим поколением. Это означает, что эти чипы по-прежнему рассчитаны на максимальную скорость вывода 7,2 Гбит/с, что сравнимо с передачей двух 30-гигабайтных фильмов в формате 4K примерно за одну секунду.

 Samsung заявляет, что переход от 14-нанометрового технологического процесса к новому стал возможен в немалой степени благодаря материалу high-K для транзисторных затворов. Это позволило компании увеличить емкость ячеек и улучшить стабильность сигнала, что привело к более стабильной и эффективной работе памяти, поскольку ячейки не нужно будет обновлять так часто.

 Кроме того повышение точности формирования шаблонов EUV позволило Samsung увеличить производительность пластин до 20 процентов. Тем не менее компания считает, что еще есть много возможностей для расширения пределов размера ячейки за счет использования металлов с еще более низким сопротивлением. Теоретически эти новые материалы должны позволить компании улучшить сопротивление словных и битовых линий еще на 40 и 25 процентов соответственно. Дополнительные усовершенствования технологии FinFET могут повысить скорость еще на 30 процентов и снизить энергопотребление на 20 процентов.

 Новая 12-нанометровая технология памяти DDR5 впервые появится на рынках для центров обработки данных и рабочих станций в конце этого года, но не пройдет много времени, прежде чем она появится в устройствах потребительского класса. Стоит отметить, что AMD тесно сотрудничает с Samsung в производстве 16-гигабитной DDR5 DRAM, оптимизированной для систем Ryzen, а массовое производство планируется начать во второй половине этого года.

 Между тем, направление памяти Samsung является одним из многих в индустрии чипов, пострадавших от резкого спада последнего времени. Корейская компания отметила, что ее прибыль в последние месяцы сокращается, но по-прежнему с оптимизмом смотрит на восстановление рынка к концу года.

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 Одним из последствий спада является то, что цены на DRAM будут продолжать падать еще несколько месяцев, в основном из-за избыточных запасов. Это хорошая новость для потребителей, но такие производители, как Samsung, SK Hynix и Micron, по понятным причинам заинтересованы в скорейшем прекращении этой тенденции. В частности, для Samsung это означает производство меньшего количества низкорентабельных чипов DDR4, чтобы подтолкнуть своих клиентов к внедрению новой технологии DDR5.

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#samsung #ddr5 #оперативная память #ddr 5 #оперативная память ddr5
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