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Китайская компания Xiaomi объявила об официальном начале продаж в России производительных смартфонов Poco F5 и Poco F5 Pro – они были представлены около десяти дней назад. Как и в случае с прошлогодним запуском Poco F4, на старте продаж российские потребители могут рассчитывать на скидки – акционные цены, по предварительным данным, будут действовать до 28 мая.
Приобрести новенькие смартфоны по акционным ценам можно, например, в магазине «Ситилинк». Старшая модель базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и может похвастаться ярким 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K, 64-Мп основной камерой с OIS, а также емким аккумулятором на 5160 мА*ч с поддержкой 67-ваттной проводной зарядки и 30-ваттной беспроводной.
«Сердцем» Poco F5 является SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2, выдающая порядка 950 тысяч баллов в бенчмарке Antutu 9, и значительно превосходящая, например, Snapdragon 870 с его 700 тысячами баллов – именно такой процессор был установлен в Poco F4. Основная камера у младшего смартфона такая же, как и у старшего, что же касается отличий F5 от F5 Pro – к ним можно причислить меньшее разрешение экрана, слегка сниженную емкость аккумулятора и отсутствие поддержки зарядки «по воздуху».