Скидки будут действовать ограниченное время

реклама

Китайская компания Xiaomi объявила об официальном начале продаж в России производительных смартфонов Poco F5 и Poco F5 Pro – они были представлены около десяти дней назад. Как и в случае с прошлогодним запуском Poco F4, на старте продаж российские потребители могут рассчитывать на скидки – акционные цены, по предварительным данным, будут действовать до 28 мая.

Приобрести новенькие смартфоны по акционным ценам можно, например, в магазине «Ситилинк». Старшая модель базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и может похвастаться ярким 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K, 64-Мп основной камерой с OIS, а также емким аккумулятором на 5160 мА*ч с поддержкой 67-ваттной проводной зарядки и 30-ваттной беспроводной.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

«Сердцем» Poco F5 является SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2, выдающая порядка 950 тысяч баллов в бенчмарке Antutu 9, и значительно превосходящая, например, Snapdragon 870 с его 700 тысячами баллов – именно такой процессор был установлен в Poco F4. Основная камера у младшего смартфона такая же, как и у старшего, что же касается отличий F5 от F5 Pro – к ним можно причислить меньшее разрешение экрана, слегка сниженную емкость аккумулятора и отсутствие поддержки зарядки «по воздуху».