Ждать его ввода в эксплуатацию осталось четыре года

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Представители национального аэрокосмического агентства США рассказали, что завершена установка в камеру Wide Field Instrument (WFI) мультиспектрального сенсора изображения с разрешением 288 Мп. Это камера станет главным компонентом космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (WFIRST). Каждый его снимок будет охватывать участок неба в 100 раз больший, нежели телескоп «Хаббл», без ущерба для детализации. Отправка в космос этого невероятного телескопа запланирован на май 2027 года.

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Массив сенсоров и электронику создали специалисты NASA в штате Мэриленд и калифорнийская компания Teledyne Scientific & Imaging. За сборку камеры отвечают инженеры Ball Aerospace из Колорадо. В состав этого массива вошли 18 матриц с разрешением 16,8 Мп каждая. Работая совместно, они могут делать большие инфракрасные снимки.

В конце сборки камеры необходимо будет установить систему охлаждения. Сенсоры подобных телескопов следует охлаждать до крайне низких температур, чтобы получить свет от объектов во Вселенной. Рабочая температура сенсоров составляет -178 C. Массив радиатора будет выбрасывать тепло в космос.

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Когда радиаторы установят, можно приступать к вакуумным испытаниям, запланированным на лето. Следующей весной камера вернётся в центр NASA для включения в состав обсерватории.