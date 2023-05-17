Следом должен появиться Motorola Razr 40

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

Компания Motorola официально подтвердила появление складного смартфона Razr 40 Ultra 1 июня. Это будет флагманская модель, а также ведётся работа над устройством попроще под названием Razr 40. Возможно, оно будет представлено в тот же день.

реклама

Характеристики второго пока неизвестны. В Ultra ожидается наличие складного экрана с отверстием под камеру по центру. Сзади находятся две камеры и светодиодная вспышка, а также экран поменьше для показа времени, дата и уведомлений. Предположительно, будут зелёный, фиолетовый и белый цветовые варианты.

Основной экран может быть OLED размером 6,9 дюйма с частотой 165 Гц и разрешением FHD+. Задний экран будет также OLED размером 3,5 дюйма. Разрешение передней камеры 32 Мп, основная задняя с сенсором Sony IMX563 12 Мп, сверхширокоугольная SK Hynix H1336 13 Мп.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Ёмкость батареи равна 3800 мАч, мощность зарядки 33 Вт, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 512 ГБ, пишет Gizmochina.