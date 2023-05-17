Компания Motorola официально подтвердила появление складного смартфона Razr 40 Ultra 1 июня. Это будет флагманская модель, а также ведётся работа над устройством попроще под названием Razr 40. Возможно, оно будет представлено в тот же день.
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Характеристики второго пока неизвестны. В Ultra ожидается наличие складного экрана с отверстием под камеру по центру. Сзади находятся две камеры и светодиодная вспышка, а также экран поменьше для показа времени, дата и уведомлений. Предположительно, будут зелёный, фиолетовый и белый цветовые варианты.
Основной экран может быть OLED размером 6,9 дюйма с частотой 165 Гц и разрешением FHD+. Задний экран будет также OLED размером 3,5 дюйма. Разрешение передней камеры 32 Мп, основная задняя с сенсором Sony IMX563 12 Мп, сверхширокоугольная SK Hynix H1336 13 Мп.
Ёмкость батареи равна 3800 мАч, мощность зарядки 33 Вт, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 512 ГБ, пишет Gizmochina.