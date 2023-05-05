В ближайшем будущем компания Motorola собирается начать продажи смартфона Motorola Razr+ 2023. Это станет очередным пополнением аппаратов-раскладушек, которых в продаже становится всё больше.
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Несколько дней назад был представлен тизер, из которого стало известно о двух камерах и вспомогательном экране с диагональю более 3 дюймов. Теперь аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench.
Отсюда стало известно о процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой 3,19 ГГц и графикой Adreno 730. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Установлена система Android 13 с интерфейсом My UX.
В одноядерном тестировании аппарат набрал 1702 балла, в многоядерном 4073 балла. На международный рынок он поступит под названием Motorola Razr 40 Ultra, у него может быть 12 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ.
Используется панель AMOLED с частотой 120 Гц. Главная камера основана на сенсоре Sony IMX563 12 Мп, есть широкоугольная камера 13 Мп SK Hynix Hi1336, а передняя камера 32 Мп. Также предлагается сканер отпечатков и возможность установить две SIM-карты.
Ёмкость аккумулятора составит всего 3640 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Точная дата анонса пока не называется, пишет Gizmochina.