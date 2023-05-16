Компании Microsoft сообщила, что поддержка аппаратов iPhone в приложении Phone Link на Windows 11 теперь доступна для всех желающих. Представленная в феврале функциональность даёт возможность синхронизировать звонки, списки контактов и текстовые сообщения между аппаратами iPhone и компьютерами.
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Приложение Phone Link под разными названиями работает с 2015 года и позволяет синхронизировать компьютеры с Android-устройствами. Поддержка аппаратов iPhone появилась здесь впервые. Microsoft внедряла эту возможность поэтапно, начиная с ограниченного числа участников программы тестирования Windows Insider. В феврале началось распространение общедоступной версии и к середине мая оно завершено.
Приложение при работе с аппаратами iPhone имеет ряд ограничений, отсутствующих для Android. Синхронизация с iMessage поддерживается, но это не относится к групповым чатам, отправке изображений и видео. Также не работают голосовые сообщения. Однако, даже этого должно быть достаточно, чтобы лишний раз не переходить между компьютером и айфоном.
Для использования этой функциональности нужно ввести в поиск Windows 11 запрос «Phone Link». В приложении и на айфоне нужно поменять кое-какие настройки. В качестве типа устройства следует выбрать iPhone, после чего просканировать его камерой QR-код в приложении Phone Link. Устройства будут связаны через Bluetooth и придётся дать несколько разрешений на iPhone и компьютере. На аппарате должна быть установлена система iOS 14.0 или более современная версия, пишет Engadget.