Мессенджер WhatsApp считается не лучшим в плане конфиденциальности, хотя его разработчики постоянно говорят об акценте на безопасность. Теперь инженер компании Twitter обнаружил, что WhatsApp получил доступ к микрофону его смартфона Pixel 7 Pro, когда аппарат не использовался.
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Разработчики WhatsApp уверяют, что виновата в этом ошибка системы Android, и что ответственность за это несёт Google. По их словам, у пользователей есть полный контроль над настройками микрофона и WhatsApp получает доступ к нему только во время звонков и записи голосовых заметок или видео.
Не прошёл мимо этого события Илон Маск, который не слишком любит этот мессенджер. По его мнению, доверять WhatsApp нельзя.
Сообщения о том, что WhatsApp получает доступ к микрофону, появились уже больше месяца назад. Как видно, за это время проблема не была исправлена. У пользователей есть возможность открыть настройки аппарата и запретить WhatsApp доступ к микрофону. В последних версиях Android есть панель конфиденциальности, где показано, когда приложение имело доступ к микрофону, пишет Neowin.