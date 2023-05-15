За всё время существования линейки складных смартфонов Galaxy Z Flip компания Samsung ни разу не предлагала на нём функцию DeX. Впервые это может случиться в будущей модели Galaxy Z Flip 5. Также впервые она может превратиться в мобильную рабочую станцию.
реклама
Инструмент Samsung DeX позволяет подключать смартфоны и планшеты Samsung к мониторам или телевизорам. Также можно подключать клавиатуру и мышь, после чего появляется интерфейс в стиле рабочего стола на компьютере, хотя в данном случае используется система Android. Также смартфоны можно подключать к ноутбукам для работы поверх системы Windows.
Неизвестно, собирается ли Samsung принести такую возможность на более старые модели Galaxy Z Fold при помощи программных обновлений. В Galaxy Z Flip 4 процессор такой же, как в Galaxy Z Fold 4, где поддержка DeX имеется.
Появление новых складных смартфонов Samsung запланировано на конец июля, что немного раньше обычного. Galaxy Z Flip 5 может получить более крупный экран и новый шарнир, чтобы раскрывать устройство полностью с минимальными вкладками. На обоих аппаратах должны использоваться процессоры Snapdragon 8 Gen 2, пишет Nextpit.