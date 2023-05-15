Китайская компания Vivo начала неделю с анонса смартфона S17e. Это был достаточно неожиданный анонс, поскольку обычно данный производитель выпускает в Китае все аппараты S одновременно.
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Устройство приходит на смену модели S16e и имеет кое-что общее с Vivo V27. Здесь установлен экран AMOLED с изгибами, разрешением FHD+, частотой 120 Гц и полем обзора 60°. Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 7200, ёмкость аккумулятора у него 4600 мАч, мощность зарядки 66 Вт.
Основная задняя камера получила разрешение 64 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Рядом находится вспомогательная камера 2 Мп и светодиод под названием Aura. Разрешение передней камеры 16 Мп.
Среди других характеристик есть сканер отпечатков внутри экрана, возможность поставить две SIM-карты, USB Type-C, стереодинамики и звук Hi-Res. Установлена система Android 13 с оболочкой OriginOS 3, 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и хранилище UFS2.2 вместимостью 128 или 256 ГБ. Есть поддержка стандарта связи 5G и NFC. Размеры корпуса составляют 164,2 х 74,9 х 7,4 мм, весит аппарат 178 г.
Продажи начнутся в Китае 20 мая в золотом, синем и чёрном цветах. Конфигурации 8/128 и 8/256 ГБ стоят 2099 юаней и 2299 юаней, а версия 12/256 ГБ обойдётся в 2499 юаней, сообщает Gizmochina.