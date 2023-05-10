Китайский производитель Vivo у себя на родине анонсировал смартфон средней ценовой категории Y78 5G, который выходит после апрельского появления модели Y78+. Аппарат работает на чипе MediaTek Dimensity 7020, который представляет собой переименованный вариант Dimensity 930. Это восьмиядерный чип на техпроцессе 6 нм с частотой 2,2 ГГц. Аппарат получил память LPDDR4x и хранилище UFS 2.2 с поддержкой карт microSD.
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Смартфон обладает экраном IPS LCD размером 6,64 дюйма с разрешением 2388 х 1080, частотой 120 Гц и плотностью пикселей 394 ppi. Экран занимает 91,06% поверхности.
Внутри находится батарея ёмкостью 5000 мАч, поддерживается зарядка 44 Вт. Доступен разъём USB Type-C и разъём 3,5 мм, есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi. Сбоку находится сканер отпечатков пальцев, имеется также лицевая разблокировка. Установлена Android 13 с оболочкой Origin OS 3.
Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп с апертурой f/1,8, рядом камера 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.
Конфигурация 8/128 ГБ будет стоить 1399 юаней. Цены на версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ пока не названы. Существуют чёрный, синий и золотой цветовые варианты, пишет Gizmochina.