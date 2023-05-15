У графического процессора будет 18 ядер

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Вот уже несколько лет компании Apple использует в своих компьютерах Mac и ноутбуках Macbook процессоры собственной разработки вместо чипов Intel. К настоящему времени были представлены чипы серий M1 и M2.

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Сейчас ведётся работа над процессорами третьего поколения. Появилась информация, согласно которой модель Apple M3 Pro может получить 12 вычислительных ядер центрального процессора. Также говорится о наличии 18 графических ядер и поддержке 36 ГБ оперативной памяти.

Марк Гурман в информационном бюллетене Power On со ссылкой на журналы разработчиков магазина App Store пишет, что данный процессор заметили на непредставленном пока ноутбуке MacBook Pro на основе операционной системы macOS 14. Речь может идти о базовой версии процессора M3 Pro, анонс которого ожидается не раньше будущего года.

Производится он на техпроцессе 3 нм компанией TSMC. Для сравнения, процессор Apple M1 Pro обладает 8 вычислительными ядрами. Предположительно, высокопроизводительных и экономичных ядер будет одинаковое количество.

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До появления версии Pro можно рассчитывать увидеть устройства на обычном чипе M3. Они могут быть представлены уже в этом году или в начале следующего, пишет Gizmochina.