По крайней мере, в этом году, пока в число клиентов на этом направлении не попадёт Intel.

Издание DigiTimes сегодня принялось с энтузиазмом обсуждать предстоящий визит главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на Тайвань, в ходе которого он примет участие в корпоративном мероприятии для партнёров и инвесторов, а также встретится для переговоров с руководством TSMC. По данным источника, свои 3-нм компоненты Intel от TSMC начнёт получать не ранее четвёртого квартала 2024 года, поэтому в текущем году основным получателем продукции такого класса будет оставаться Apple.

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Источник изображения: AFP

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На долю последней в текущем году придётся до 90% заказов на выпуск 3-нм продукции, обрабатываемых компанией TSMC. Оставшиеся 10% поделят между собой Qualcomm и некоторые другие клиенты. Ранее считалось, что AMD, MediaTek и NVIDIA окажутся в числе тех компаний, которые первыми начнут получать от TSMC продукцию, выпущенную по 3-нм техпроцессу. Визит Гелсингера на Тайвань состоится в двадцатых числах мая.