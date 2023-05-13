В Швеции выбрали участок междугородней дороги протяженностью 21 км, на котором электромобили будут подзаряжаться прямо во время движения. Это позволит уменьшить ёмкость батарей электромобилей на 70%. Также можно будет расширить число электромобилей и увеличить дальность их поездок.
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В этой скандинавской стране уже существует четыре экспериментальных участка дорог с динамической подзарядкой электромобилей. Новый проект окажется более масштабным и будет работать постоянно. Экспериментальные трассы подобного рода есть также во Франции, Израиле и некоторых других странах.
Причина ограниченного числа подобных дорог заключается в их высокой стоимости. В Израиле размещение катушек индуктивности в асфальте и бетоне обходится в $650000 на километр, а в Швеции компания Scania AB берёт $2,5 млн на километр.
Новый проект получит государственное финансирование и в данный момент ведётся поиск подрядчика. Определённая технология подзарядки пока не была выбрана. Строительство должно быть завершено в 2025 году и тогда же трасса будет введена в строй.
Рассматривается как беспроводная зарядка, так и проводная. Могут применяться навесные провода, как у трамваев, рельсы, катушки индуктивности внутри трассы для беспроводной зарядки.
Участок дороги располагается между городами Халлсбергом и Эребру. Его выбрали, поскольку здесь проходит оживленное движение коммерческого транспорта и есть нужные источники энергии.