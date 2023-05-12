Переход будет не таким быстрым.

Увеличение передаваемой зарядными станциями мощности может достигаться как повышением силы тока, так и напряжения. Первый способ грозит необходимостью увеличения поперечного сечения кабеля и строгого контроля за температурным режимом как самой батареи, так и элементов зарядной системы. Второй способ признан более перспективным и безопасным, но требует серьёзного изменения используемой компонентой базы, которая должна быть рассчитана на более высокое напряжение.

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По прогнозам аналитиков DigiTimes Research, подобные сложности даже к 2025 году не позволят увеличить долю электромобилей с бортовой сетью 800 В за пределы 12% против прошлогодних 2%.

Источник изображения: AFP

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Впрочем, вслед за южнокорейскими автопроизводителями перспективность 800-вольтовой архитектуры начинают признавать и европейские, и только Tesla пока придерживается напряжения 400 В. Её фирменные зарядные станции Supercharger V3 выдают мощность до 250 кВт, но требуют использования силы тока 600 А и особого охлаждения зарядного кабеля.