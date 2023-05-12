Илон Маск призывает не слишком полагаться на них

На этой неделе сервис Twitter представил зашифрованные сообщения, давая ограниченному числу пользователей возможность опробовать их. Однако, пока эта возможность есть далеко не у всех.

реклама

В сервисе по-прежнему отсутствуют базовые механизмы защиты, считающиеся необходимыми для противостояния хакерам и другим посторонним. К тому же отправители и получатели сообщений должны иметь платную подписку Twitter Blue или относиться к числу подтверждённых Twitter организаций.

Глава Twitter Илон Маск говорит, что эти сообщения можно попробовать, но пока не стоит слишком доверять им.

Обычно сообщения в интернете, такие как электронная почта, переписка в мессенджерах и социальных сетях, уязвимы для перехвата посторонними. Защитить от этого может шифрование, когда сообщение могут расшифровать только отправитель и получателей. В сервисах вроде Signal и ProtonMail даже их представители не могут прочитать переписку пользователей.

В Твиттере сейчас сообщения уязвимы для атак вида «человек посередине». Таким человеком может быть представитель самого сервиса.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В будущем Twitter обещает расширить шифрование на групповые сообщения. Пока шифрование относится только к тексту и ссылкам, но не к вложениям вроде фото и видео. Не поддерживается так называемая прямая секретность, когда злоумышленник с приватным ключом не имеет возможности читать прежние и будущие сообщения пользователя. Twitter не планирует внедрять эту технологию. К тому же нельзя будет использовать шифрование по умолчанию, и в каждом разговоре его придётся включать отдельно, пишет techxplore.