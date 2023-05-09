Новость уже вызвала недовольство со стороны сообщества соцсети

реклама

Как сообщает Reuters, купивший социальную сеть Twitter знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что учетные записи, в которые пользователи не заходили несколько лет, будут удаляться. При этом пользовательское соглашение Twitter гласит, что аккаунт может быть удален уже после 30 дней бездействия, хотя этот пункт вставлен в него скорее для перестраховки.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Большинство пользователей Twitter отреагировали на новость резко негативно. Так, многие комментаторы указывали, что даже если человек покинул соцсеть, его твиты могут иметь высокую ценность, что актуально в первую очередь для контент-мейкеров, например, художников. Также упоминались в дискуссиях и аккаунты умерших людей и людей, по той или иной причине потерявших возможность заходить в Twitter. Мотивы же самого Маска достаточно понятны – скорее всего, миллиардер просто пытается сократить расходы, поскольку удаление неактивных аккаунтов позволит значительно уменьшить размер базы данных проекта, а следовательно, и затраты на ее хранение и работу с ней. В целом же, по оценке многих экспертов, политика соцсети при Маске выглядит не слишком последовательной.