Илон Маск, похоже, на этой неделе настроен выполнить свои обязательства. После некоторого периода молчания второй по богатству человек на планете объявил о своем выборе следующего генерального директора Twitter. В типичной манере Илона Маска миллиардер поделился новостью в Твиттере, заявив:
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"Я с радостью объявляю о назначении нового генерального директора X/Twitter. Она займет эту должность примерно через шесть недель. Что касается меня, то я перейду на роль исполнительного председателя и технического директора, курирующего продукты и программное обеспечение".
Приобретение Маском популярной социальной медиаплатформы в октябре 2022 года было встречено с большим нетерпением. Однако всего два месяца спустя он заявил о своем намерении уйти с поста генерального директора Twitter, но только если он сможет найти кого-то "достаточно глупого", чтобы взять на себя эту роль. Удивительно, но спустя примерно шесть месяцев ему удалось это сделать.
Конкретных подробностей о новом руководителе пока мало. Хотя Gizmodo в прошлом предлагал несколько вариантов, использование местоимения "она" значительно сужает круг возможных людей. Будущим ген. директором вполне может быть проверенная Шерил Сандберг, известная своей работой в Meta, Google и Lean In.