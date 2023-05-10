Данная версия привнесла ряд заметных изменений и новых функций в уже устаревшую операционную систему. Что касается версий 21H2 и 22H2, они пока еще получаю поддержку со стороны Microsoft.

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Ранее компания Microsoft сделала заявление о прекращении предоставления Windows 10 новых обновлений после версии 22H2. Самое свежее на данный момент обновление является последним для Windows 10, которой, кстати говоря, уже исполнилось целых 8 лет с момента ее выпуска. Его срок службы (22H2) запланирован до октября 2025 года. Кроме 22H2, Windows 10 имеет еще несколько "живых" версий, которые получают активную поддержку. Однако 9 мая 2023 года одна из них также утратила свою актуальность — со вчерашнего дня Windows 10 версии 20H2 больше не поддерживается компанией Microsoft.

Данная версия была выпущена 20 октября 2020 года. Впоследствии она получила 18 месяцев активной поддержки со стороны компании Microsoft, ориентированной на потребителей. В мае 2022 года Microsoft прекратила выпуск обновлений для выпусков SKU Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstation. Что касается остальных, а точнее Enterprise, Education и IoT Enterprise, они получили дополнительный год поддержки. Правда, сейчас и они больше не являются актуальными.

Такое развитие событий означает, что у компании Microsoft остаются только две версии Windows 10, которые все еще получают необходимую поддержку: 21H2 и 22H2. Вот только одна из них, а именно 21H2, останется "живой" не надолго — окончание ее поддержки запланировано на следующий месяц, а именно на 13 июня 2023 года. Как и в случае с версией 20H2, выпуски Enterprise и Education (21H2) будут продолжать получать обновления еще один год.

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Стоит сказать, что Версия 20H2 для Windows 10 стала последней, которая привносила ряд заметных изменений и новых функций в уже устаревшую операционную систему. Пользователям стали доступны тематические плитки для меню "Пуск", переработанные уведомления, небольшие изменения в панели задач, улучшилась оптимизация системы для сенсорных устройств и тому подобное. Также стоит вспомнить о таком важном изменении как замена браузера Edge (на основе EdgeHTML) на новый, который стал основываться на Chromium.