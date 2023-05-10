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В Японии представлены смартфоны серии Sharp Aquos R8 с частотой экранов до 240 Гц
Яркость достигает 2000 нит и есть 1-дюймовая камера Leica
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Несмотря на глобализацию, Япония остаётся загадочной для многих страной. Далеко не всё, что в ней есть, доступно в других странах. В частности, японские производители любят выпускать смартфоны только у себя на родине. Например, так делает местная компания Sharp, которая анонсировала аппараты серии Aquos R8.

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Впервые была представлена модель Pro, есть также стандартный вариант устройства. В очередной раз отличительными чертами этих смартфонов являются экраны и камеры. Sharp известна своими навыками в производстве панелей. К тому же она единственная, не считая Xiaomi, применяет камеры с брендом Leica.

Новые аппараты работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Объём хранилища достигает 256 ГБ, есть поддержка карт памяти. В стандартной версии объём оперативной памяти 8 ГБ, в версии Pro 12 ГБ.

Есть разъём для наушников и защита от воды и пыли IP68. Также установлены двойные стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев под экраном. В модели Pro он ультразвуковой.

Применяются панели OLED Pro IGZO с частотой обновления до 240 Гц и поддержкой Dolby Vision. В старшей версии диагональ экрана 6,6 дюйма, максимальная яркость 2000 нит и разрешение WUXGA+ (2730 x 1260 пикселей). У стандартной модели диагональ 6,4 дюйма, яркость 1300 нит и разрешение FHD+ (2340 x 1080 пикселей).

Версия Pro получила основную камеру с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм с разрешением 47,2 Мп и объективом Summicron. Младший аппарат обладает основной камерой 50,3 Мп с размером сенсора 1/1,55 дюйма с объективом Hektor.

При этом только в стандартной модели есть сверхширокоугольная камера 13 Мп, тогда как более дорогой аппарат получил 14-канальный спектральный сенсор. Сюда можно поставить фильтры производителей вроде ELECOM и LOOF. Стандартный аппарат обладает передней камерой 8 Мп, версия Pro 12,6 Мп.

Установлена система Android 13, которая будет трижды обновлена и пять лет будет получать обновления безопасности. Ёмкость аккумуляторов составляе соответственно 4570 мАч и 5000 мАч. В обоих случаях поддерживается беспроводная подзарядка.

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Продажи начнутся в июле, тогда же будут названы цены, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #sharp
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