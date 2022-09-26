Экран OLED и защита IP68 прилагаются

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

В понедельник в Японии местный производитель Sharp анонсировал два новых смартфона. Это аппараты Aquos Sense 7 и Aquos Sense 7 Plus, различающиеся главным образом размерами. Сроки начала продаж и цены названы ещё не были.

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Устройства работают на процессоре Snapdragon 695, у них 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилище. Установлена система Android 12.

Применяются экраны типа OLED IGZO с разрешением 2432 х 1080, глубиной цвета 10 бит, максимальной яркостью 1300 нит и вырезом. У стандартной модели диагональ экрана 6,1 дюйма с частотой 60 Гц. У версии Plus экран 6,4 дюйма с частотой 120 Гц.

Сзади у обоих по две камеры. Основная из них получила разрешение 50,3 Мп, размер сенсора 1/1,55 дюйма, а сверхширокоугольная 8 Мп. Разрешение передней камеры тоже 8 Мп.

Есть защита от воды и пыли IP68 и поддержка NFC, а также FeliCa. Есть разъём для наушников 3,5 мм, слот для карт памяти microSD, сканер отпечатков пальцев и два стереодинамика.

Также среди характеристик 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GNSS. Ёмкость аккумуляторов 4570 мАч и 5050 мАч соответственно, пишет Gizmochina.

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