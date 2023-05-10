Приложение Google Фото скоро может получить расположение элементов в редакторе, которое лучше подходит под большие экраны. Это сделает его более пригодным для редактирования изображений на планшетах и складных смартфонах. Telegram-канал Google News пишет, что приложение получит оптимизацию для работы на планшетах в ландшафтной ориентации. В портретном режиме изменений не будет.
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Экран будет разделён на секции, где предварительный просмотр изображения будет слева, а инструменты редактирования справа. Это даст больше места и позволит вносить более точечные изменения.
Сейчас редактор изображений в Google Фото на планшетах представляет собой всего лишь растянутый вариант приложения для смартфонов. Это даёт не лучшее взаимодействие с пользователями, усложняя навигацию. Пока Google Фото предназначается главным образом для смартфонов, имея оптимизацию для вертикальной прокрутки и узкого соотношения сторон.
Когда будет представлено данное обновление, не сообщается. Возможно, больше об этом будет сказано на начинающейся 10 мая конференции разработчиков Google, пишет Androidcentral.