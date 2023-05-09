Большинство пользователей не обрадовались этому

Как и Microsoft, компания Google тоже увеличивает объём рекламы в своих сервисах. Microsoft делает это в Windows 11, а Google в почтовом сервисе Gmail. Пока это только тест, проверяющий реакцию пользователей.

реклама

Рекламные баннеры существуют в Gmail давно. Они размещаются наверху разделов «Промоакции» и «Социальные сети», но Google этого показалось мало.

На мобильных устройствах реклама появилась внутри фильтра «Обновления», куда приходят письма о заказах, счетах и т.д. Раньше в этом разделе рекламы не было. Теперь рекламу содержат все три существующих фильтра. Её легко спутать с настоящими электронными письмами, не обратив внимания на зелёный индикатор «Реклама».

Есть реклама в Gmail и в браузерах на компьютерах. Её можно найти в списках адресов электронной почты, но пока не в почтовых ящиках. Некоторые пользователи говорят о появлении полноразмерных баннеров наверху почтовых ящиков.

Google на это отвечает, что экспериментирует с форматами и помогает пользователям открывать для себя новые компании. Можно не сомневаться, что реальный целью Google является увеличение заработка.

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На прошлой неделе в Gmail появилось более полезное новшество: синяя отметка подтверждения. Она ставится в электронных письмах компаний, входящих в состав Gmail Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Это показывает подлинность писем, что они не являются зловредными, пишет Techspot.