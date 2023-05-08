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Цены и спецификации планшета Google Pixel появились в магазине Amazon
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Компания Google совсем скоро проведёт конференцию разработчиков, где представит смартфоны, складные смартфоны и планшет. В преддверии этого события Pixel Tablet обнаружился в магазине Amazon. Там были указаны спецификации и даже цена этого устройства.

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Страницу быстро удалили, но информация в интернете осталась. Планшет обладает экраном LCD размером 10,95 дюйма с разрешением 2560 x 1600. Соотношение сторон у него 16:10, максимальная яркость 500 нит, есть совместимость со стилусом USI 2.0.

Внутри находятся процессор Google Tensor G2 и чип безопасности М2. Объём оперативной памяти типа LPDDR5 составляет 8 ГБ, хранилища типа UFS 3.1 128 ГБ и 256 ГБ. Сзади находится камера с разрешением 8 Мп с размером пикселей 1,12 мкм, апертурой f/2,0, фиксированным фокусом и полем обзора 84°. Передняя камера 8 Мп обладает такими же характеристиками.

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Среди других спецификаций можно назвать стандарты Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, порт USB Type C, четыре динамика, три микрофона и контакты для подключения док-станции сзади. Планшет может стать центром умного дома, напоминая Google Nest Hub. Стоимость в пересчёте с японской валюты составляет около $539, пишет Gizmochina.

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#google #планшеты #pixel
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