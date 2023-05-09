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Глава AMD Лиза Су говорит о замедлении закона Мура
О полном прекращении его действия речи не идёт
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Разрабатывать всё более миниатюрные транзисторы становятся всё сложнее, поэтому регулярно возникают разговоры о прекращении действия закона Мура. Глава AMD также высказалась по этому вопросу и рассказала об усилиях её компании по улучшению продуктов новых поколений.

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Лиза Су считает, что закон Мура действует, но более медленно. AMD ищет новые методы и технологии увеличения производительности процессоров будущих поколений.

Су считает, что транзисторы новых поколений приносят всё меньшее увеличение энергоэффективности, и от увеличения их плотности толку также становится всё меньше. На смену экстенсивным путям развития приходят технологии вроде чиплетов и 3D-упаковок.

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Глава конкурирующей компании Nvidia считает, что закон Мура отработал своё полностью. Это он называет одной из причин повышения цен на видеокарты серии GeForce RTX 40. По словам Хуанга, эффективность транзисторов растёт так медленно, что роста производительности в устройствах вроде видеокарт можно достигнуть только при увеличении энергопотребления и размера чипов. В AMD ранее также говорили, что к середине этого десятилетия видеокарты могут начать потреблять до 700 Вт, пишет Techspot.

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#amd #nvidia #видеокарты #транзисторы
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