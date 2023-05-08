60 кадров больше не являются проблемой.

Недавно компания AMD поделилась контрольными показателями, подчеркивающими преимущества FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) в играх с трассировкой лучей на графических процессорах Radeon RX 7900. В своем блоге компания AMD продемонстрировала преимущества включения FSR 2 в различных играх с трассировкой лучей. Список тайтлов с FSR постоянно растет благодаря "открытой природе" технологии и простоте интеграции в игровые движки.

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Для оценки производительности AMD протестировала 12 недавно вышедших ААА-игр с поддержкой трассировки лучей во всех режимах качества, которые предоставляет FSR 2. Ранее для достижения 60+ FPS игрокам приходилось снижать настройки или полностью отключать трассировку лучей.

AMD создала эту демонстрацию производительности, потому что пользователи просили показать им реальные цифры. Пресет "Производительность", показанный в недавнем видео AMD, демонстрирует максимальную производительность "2x". Предварительная установка "Качество" обеспечивает лучшее визуальное представление, и хотя 2x производительности может и не быть, визуальная точность максимально близка к родному разрешению.

С FSR 2 Radeon RX 7900 XT достигла более 60 FPS в The Callisto Protocol, HITMAN, Dying Light 2, Returnal, Forspoken, Dead Space и Marvel's Spider-Man Miles Morales, когда была включена трассировка лучей и всё было выведено на высокий уровень качества.

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В дополнение к этим играм AMD также протестировала производительность Cyberpunk 2077 с FSR 2 в режиме Ultra с включенной трассировкой лучей. В режиме качества с FSR 2 количество кадров удвоилось до 40.