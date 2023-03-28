Новые функции позволят быстро получить черновик электронного письма или черновик текста на любую тему.

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Искусственный интеллект становится ближе всем, и Google не является исключением, благополучно внедряя его в свои продукты, такие как Gmail и Docs.

Согласно Google, теперь в Gmail и Google Docs можно будет мгновенно получить черновик электронной почты или автоматически написать его, и все это благодаря генеративному искусственному интеллекту.

Генеративный ИИ — это быстро развивающаяся и появляющаяся технология со сложными задачами.

Новые функции Google с AI теперь позволят вам быстро получить черновик электронного письма для отправки или черновик на любую тему, о которой вы хотите написать, а оттуда расширить или сократить сообщение и даже настроить тон, чтобы сделать его более весело или профессионально, всего за несколько кликов.

Google заверил, что эти новые возможности для тестировщиков будут доступны в ближайшие недели.

«Мы очень воодушевлены потенциалом генеративного ИИ и возможностями, которые он откроет: от помощи людям в творческом самовыражении до помощи разработчикам в создании новых видов приложений и изменении способов взаимодействия компаний и правительств со своими сообществами, клиентами и избирателями». Об этом говорится в заявлении Google.

Последние обновления с искусственным интеллектом в продуктах Google, таких как Docs и Gmail, добавляются к тем, которые компания ранее внедрила и которые были известны как Smart Compose в Gmail, что позволяет пользователям писать электронное письмо или текст в Docs, в то время как платформа Google предлагает персонализированные рекомендации по интеллектуальному письму, которые адаптируются к тому, как пишет каждый человек, сохраняя при этом один и тот же стиль письма.

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