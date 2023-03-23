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Gmail столкнулся с отключением в четверг утром, в результате чего миллионы людей не смогли получить доступ к своим почтовым ящикам. Проблема, по-видимому, затронула не только тех кто использующих обычное приложение Gmail в Интернете, но и даже тех, кто заплатил за учетную запись Workspace.
Пользователи Gmail в Индии и некоторых других странах сообщили об отключении, а веб-сайт Downdetector.in подтверждает, что событие началось около 11:00 в четверг, что в идеале является началом рабочего дня для многих людей в стране.
Веб-сайт отслеживающий сбои предполагает, что сбой действовал около часа, и к 12:00 все вернулось в норму. В таких городах, как Дели, Мумбаи, Бангалор, Калькутта и других, приложение Gmail не работало, и люди делились этой новостью через социальные сети.
Google не назвал причин сбоя, что предполагает, что время простоя затронуло незначительную часть его общей пользовательской базы.
Опасность подобных сбоев в том, что Gmail используется не только в личных целях, но люди также полагаются на экосистему Workspace для создания профессиональных учетных записей для компаний через сеть Gmail.