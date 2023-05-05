Это позволяет посмотреть на новые камеры и крупную батарею

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компании Google не удалось сохранить в секрете свой очередной смартфон, и видео с описанием разборки аппарата Pixel 7a уже разместили на YouTube. Это даёт возможность познакомиться с некоторыми интересными характеристиками устройства, которые порадуют любителей самостоятельно ремонтировать смартфоны.

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Авторы говорят о простоте разборки корпуса с обеих сторон, в зависимости от того, до какого компонента вы хотите добраться в первую очередь. Если требуется поменять экран, разборка начинается спереди, а если аккумулятор, то сзади.

В конце видео показана катушка беспроводной зарядки и графитовая плёнка. Можно легко снять кабель с аккумулятора и получить доступ к нему. Язычок упрощает извлечение аккумулятора, хотя пришлось приложить усилия. Ёмкость составляет 4300 мАч, но маркировка показывает 4344 мАч.

Инженеры для отвода тепла разместили медные прокладки на нескольких компонентах, которые могут нагреваться при нагрузке, в том числе на процессоре Tensor G2. Среди отрицательных моментов можно назвать припаянный к системе порт USB-C. Если он выйдет из строя, придётся менять всю плату.





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В итоге оценка ремонтопригодности составляет 7,5 из 10 возможных, что является далеко не самым плохим значением, пишет wccftech.