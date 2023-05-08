Компания Intel сообщила о следующей волне сокращений после сведений о том, что она урезает бюджет своих датацентров и подразделений клиентских вычислений. Ранее в этом году сообщила о сокращении зарплаты, после которого высшее руководство и сотрудники остались без бонусов. Всё это происходит на фоне масштабного спада полупроводниковой отрасли, от которого страдают разработчики чипов и их производители.
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Финансовый отчёт за первый квартал стал у Intel одним из худших в истории. Доходы сократились на 36%, каждая акция понесла убыток в размере четырёх центов. При этом по итогам квартала компания выплатила акционерам дивиденды на сумму $1,5 млрд, почти как годом ранее.
Зарплата сотрудникам Intel была урезана в феврале на 25%. Также вдвое были сокращены пенсионные выплаты. Капитализация компании на данный момент составляет $129 млрд и уступает стоимости $AMD в 145 млрд, пишет wccftech.