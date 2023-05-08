Meteor Lake с кэшем 128 МБ ожидается в октябре.

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Осенью Intel планирует выпустить процессор Raptor Lake 14-го поколения. По сути, это ребрендинг семейства Raptor Lake 13-го поколения, ожидаемые частоты ядра до 6,2 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у Core i9-13900KS. В дополнение к линейке настольных компьютеров серии S будут обновлены высокопроизводительные компоненты ноутбуков HX. Для последнего все тактовые частоты P-ядра будут достигать 6 ГГц, что на 400–500 МГц выше, чем у 13900K. Максимальная частота всех E-ядер будет составлять от 4,4 до 5 ГГц.

DLVR (цифровой линейный регулятор напряжения) позволит Raptor Lake 14-го поколения повысить тактовую частоту ядра без увеличения энергопотребления. Ожидается прирост производительности одноядерных и многоядерных процессоров по сравнению с предложениями 13-го поколения. Игровая производительность должна соответствовать чипам Ryzen 7000X3D.

Raptor Lake-R и Meteor Lake-P выйдут примерно в одно и то же время для настольных компьютеров и ноутбуков в третьем квартале 2023 года. Последний получит номенклатуру Core x Ultra, а первый сохранит традиционную схему именования. Он получит 6 ядер Redwood Cove "P" и 8 ядер Crestmont "E".

Процессоры Meteor Lake-H мощностью 45 Вт будут разгоняться до 5,4 ГГц, а чипы серии U мощностью 28 Вт должны иметь верхний предел 5,2 ГГц. Плитка iGPU в SKU Core i7 будет включать 1024 шейдерных блока в 128 EU, а в младших вариантах - 96 EU (768 ALU).

Ходят слухи о плитке кэша под названием Adamantine, размещенной под плитками GPU/SoC с использованием архитектуры Foveros 3D. Вычислительный кристалл ЦП будет изготовлен на основе техпроцесса Intel 4, а плитка iGPU - на 4-нм техпроцессе TSMC (N4).

Arrow Lake поступит в продажу для настольных компьютеров и ноутбуков в последнем квартале 2024 года. Вычислительная плитка ЦП будет производиться на узле 20A, а кристалл iGPU будет производиться на 3-нанометровом (N3) узле TSMC. Количество ядер будет таким же, как у Alder/Raptor Lake, с 8 ядрами Lion Cove "P" и 16 ядрами Skymont "E". Первые предложат значительный прирост по сравнению с Redwood Cove и обеспечат флагманскую игровую производительность в сочетании с кэшем L4.

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Meteor Lake и Arrow Lake будут оснащены мощными iGPU, примерно наравне с dGPU начального уровня, такими как GTX 1650 и RTX 3050. Следовательно, в ближайшие годы будет снято с производства несколько недорогих дискретных графических решений.