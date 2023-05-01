Недавно Китае были анонсированы смартфоны Huawei Nova 11, 11 Pro и 11 Ultra. Теперь в Южной Африке был представлен аппарат Nova 11i, не поддерживающий стандарт связи 5G.
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Смартфон получил экран LCD размером 6,8 дюйма 2388 x 1080, с частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 270 Гц. Он работает на Snapdragon 680, объём памяти составляет 8 ГБ, объём хранилища 128 ГБ, можно поставить карту памяти. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, есть зарядка мощностью 40 Вт.
Спереди находится камера с разрешением 16 Мп, а сзади основная 48 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Динамик выдаёт громкость до 88 дБ и поддерживает технологию Histen 8.1.
Поверх Android установлена последняя версия программной оболочки EMUI 13. Также поддерживаются Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C, лицевая разблокировка и сканер отпечатков сбоку. Размеры устройства 164,6 х 75,55 х 8,55 мм, вес 193 г. Стоимость составит около $320, доступны чёрный и зелёные цветовые варианты, пишет Gizmochina.