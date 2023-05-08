Недавно было представлено устройство PlayStation VR2, предлагающtе панели OLED с разрешением 2000 x 2040 и частотами 90 или 120 Гц для каждого глаза. Поддерживаются сенсорные контроллеры, полномасштабное отслеживание движений и подключение USB-C. Это сделаkо устройство более продвинутым по сравнению с первым PSVR для PlayStation 4. Разработано оно только для подключения к PlayStation 5, но не к компьютерам.
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Теперь сообщается, что аппаратная аутентификация PSVR 2 на компьютерах была взломана. В результате поддержка PSVR 2 может появиться в приложении iVRy Driver для SteamVR. В нём уже можно работать с iPhone, Android, GearVR, Oculus Mobile и Sony PSVR на компьютере.
Автор взлома уверен, что Sony не будет блокировать его, поскольку для этого придётся менять способ аутентификации периферийных устройств на PS5, пишет Tweaktown.