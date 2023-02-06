В преддверии скорого запуска гарнитуры виртуальной реальности нового поколения компания Sony разместила обширный FAQ по PlayStation VR2. Хотя многие вопросы касаются того, что мы уже знаем, страница содержит несколько интересных сведений о том, чего можно ожидать от гарнитуры после ее запуска 22 февраля.
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Sony подтвердила, что в разработке находится более 100 игр для этой платформы. Гарнитура будет иметь впечатляющую стартовую линейку, включающую такие игры, как Tetris Effect, Rez Infinite и Gran Turismo 7. Теперь мы точно знаем, что будет много игр, которые стоит ожидать в будущем. В настоящее время в разработке у Resetera находится 122 игры, а многие пользователи особенно ждут выхода Beat Saber.
Однако Sony вновь заявила, что оригинальные игры для PSVR не будут совместимы с PSVR2. "PS VR2 разработан для обеспечения действительно нового поколения VR-опыта, с такими передовыми функциями, как тактильная обратная связь, адаптивные триггеры, слежение за глазами и многое другое", - написал представитель Sony Сид Шуман. "Из-за этого нового подхода к играм в PS VR2, игры PS VR не совместимы с PS VR2". Тем не менее, некоторые игры будут иметь возможность перекрестной покупки или платного обновления.
В блоге Шуман также отметил, что, по крайней мере, на старте продаж, все игры для PSVR2 придется покупать в цифровом виде. "Физические диски для некоторых игр могут быть доступны в будущем, - говорит Шуман. Это может разочаровать тех, кто предпочитает покупать диски для коллекции.
PSVR2 должна стать большим скачком по сравнению со своей предшественницей, благодаря таким функциям, как 4K HDR, поддержка частоты обновления 120 Гц и новые контроллеры Sense в форме сферы. Если вы хотите купить устройство, оно стоит недешево - от $549,99. Вы можете оформить предварительный заказ на гарнитуру уже сейчас на сайте PlayStation Direct.