В преддверии скорого запуска VR гарнитуры нового поколения Sony опубликовала массу информации о том, что вас ожидает при запуске гарнитуры

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В преддверии скорого запуска гарнитуры виртуальной реальности нового поколения компания Sony разместила обширный FAQ по PlayStation VR2. Хотя многие вопросы касаются того, что мы уже знаем, страница содержит несколько интересных сведений о том, чего можно ожидать от гарнитуры после ее запуска 22 февраля.

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Sony подтвердила, что в разработке находится более 100 игр для этой платформы. Гарнитура будет иметь впечатляющую стартовую линейку, включающую такие игры, как Tetris Effect, Rez Infinite и Gran Turismo 7. Теперь мы точно знаем, что будет много игр, которые стоит ожидать в будущем. В настоящее время в разработке у Resetera находится 122 игры, а многие пользователи особенно ждут выхода Beat Saber.

Однако Sony вновь заявила, что оригинальные игры для PSVR не будут совместимы с PSVR2. "PS VR2 разработан для обеспечения действительно нового поколения VR-опыта, с такими передовыми функциями, как тактильная обратная связь, адаптивные триггеры, слежение за глазами и многое другое", - написал представитель Sony Сид Шуман. "Из-за этого нового подхода к играм в PS VR2, игры PS VR не совместимы с PS VR2". Тем не менее, некоторые игры будут иметь возможность перекрестной покупки или платного обновления.

В блоге Шуман также отметил, что, по крайней мере, на старте продаж, все игры для PSVR2 придется покупать в цифровом виде. "Физические диски для некоторых игр могут быть доступны в будущем, - говорит Шуман. Это может разочаровать тех, кто предпочитает покупать диски для коллекции.

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PSVR2 должна стать большим скачком по сравнению со своей предшественницей, благодаря таким функциям, как 4K HDR, поддержка частоты обновления 120 Гц и новые контроллеры Sense в форме сферы. Если вы хотите купить устройство, оно стоит недешево - от $549,99. Вы можете оформить предварительный заказ на гарнитуру уже сейчас на сайте PlayStation Direct.