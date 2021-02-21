VAIO представляет первый в мире ноутбук с корпусом из углеродного волокна
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VAIO анонсировала линейку ноутбуков VAIO Z, которая включает четыре разные модели, причем существенная разница между каждой моделью заключается в объемах установленной оперативной памяти и объеме твердотельного накопителя PCIe.
Ноутбук VAIO Z - первый в мире ноутбук из углеродного волокна и диагональю экрана 14 дюймов с разрешением 4K, а также первый в мире ноутбук с контурным волокном Cabon Fiber. В этом ноутбуке используется углеродное волокно Uni-Direction, которое является нетканым и имеет все волокна, идущие в одном направлении. Ввиду того что этот девайс изготовлен из углеволокна, он значительно меньше весит, чем его алюминиевые собратья. Благодаря уникальным свойствам углеродного волокна этот ноутбук невероятно прочен и выглядит фантастически.
Модельный ряд VAIO Z состоит из четырех разных моделей. Во всех этих моделях используется процессор Intel Core i7 11-го поколения, 14-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Заявленное время автономной работы составляет 10 часов. Основное различие между этими моделями - это установленная оперативная память и установленный твердотельный накопитель PCIe. В базовой конфигурация VAIO Z будет 16 GB ОЗУ и 512GB PCIe SSD. Топовая модель будет оснащена 32 GB ОЗУ и 2TB PCIe SSD. Эти модели доступны для предварительного заказа через веб-сайт VAIO и имеют начальную цену в 3579 долларов.
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