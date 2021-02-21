Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

VAIO представляет первый в мире ноутбук с корпусом из углеродного волокна

Ноутбук VAIO Z - первый в мире ноутбук с контурным волокном Cabon Fiber
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

VAIO анонсировала линейку ноутбуков VAIO Z, которая включает четыре разные модели, причем существенная разница между каждой моделью заключается в объемах установленной оперативной памяти и объеме твердотельного накопителя PCIe.

Ноутбук VAIO Z - первый в мире ноутбук из углеродного волокна и диагональю экрана 14 дюймов с разрешением 4K, а также первый в мире ноутбук с контурным волокном Cabon Fiber. В этом ноутбуке используется углеродное волокно Uni-Direction, которое является нетканым и имеет все волокна, идущие в одном направлении. Ввиду того что этот девайс изготовлен из углеволокна, он значительно меньше весит, чем его алюминиевые собратья. Благодаря уникальным свойствам углеродного волокна этот ноутбук невероятно прочен и выглядит фантастически.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Модельный ряд VAIO Z состоит из четырех разных моделей. Во всех этих моделях используется процессор Intel Core i7 11-го поколения, 14-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Заявленное время автономной работы составляет  10 часов. Основное различие между этими моделями - это установленная оперативная память и установленный твердотельный накопитель PCIe. В базовой конфигурация VAIO Z будет 16 GB ОЗУ и 512GB PCIe SSD. Топовая модель будет оснащена 32 GB ОЗУ и 2TB PCIe SSD. Эти модели доступны для предварительного заказа через веб-сайт VAIO и имеют начальную цену в 3579 долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
4
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
37
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
23
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 23
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 200
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 37
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила скоростную версию Chrome с уменьшенным потреблением ОЗУ
16
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
296
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 47 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
8
14 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11
3
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
82
Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti
42
Обновление Windows 10 принесет новую функцию копирования и вставки файлов
10
Финальный список из 37 актуальных смартфонов HUAWEI претендующих на получение EMUI 11 в 2021 году
3
Стали известны характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
1
Энтузиаст сделал в GTA V реалистичную графику на современном уровне
12
Создатель Doom и Quake Джон Кармак предложил метод борьбы с перекупщиками видеокарт и консолей
39
Google Chrome скоро перестанет сильно нагружать оперативную память в Windows 10 и Android
7
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
17
Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
20
Новый Core i5-11600K продемонстрировал разочаровывающий результат, уступив Ryzen 5 5600X в Geekbench
14
Ничего лишнего: Noctua готовит процессорные охладители серии Redux
32
У NVIDIA есть простой способ антимайнерской блокировки на новых видеокартах GeForce RTX 3080/3090
31
Энтузиаст создаёт несуществующие видеокарты NVIDIA и продаёт их на eBay
+
Процессоры Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X сравнили в играх
66
Microsoft анонсировала Office 2021 и версии LTSC Office и Windows 10
1

Популярные статьи

Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
50
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
15
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
23
Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
2
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
4

Сейчас обсуждают

Zmey1945
12:00
Для пк-боярина, хорошая водянка не проблема.
В состав наборов для обозревателей Intel Rocket Lake входит система жидкостного охлаждения
Руслан Черванёв
11:59
в FH4 нет лока кадров
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
Руслан Черванёв
11:58
NFS Heat скучнее.
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
Kira625
11:55
Неа, нахер мне такое. Руководитель это администратор, его задача, чтобы все процессы были состыкованы без каких-нить пенальти по срокам и средствам. А отчет по кварталу и капитализация это прост допол...
Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
Пашка Черный
11:55
"рассчитывает за 33 минуты и 25.314 секунд" Наверно все же 0,25314 минуты, т.е примерно 15,2 с. Там же сотые доли, а не шестидесятые
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Leshiy2371
11:55
Продавая на вторичке майнеры отбивают часть затрат,откладывают на новое оборудование. + создают проблемы производителям - перенасыщая рынок убитыми вхлам изделиями (вспоминаем как Нвидиа пыталась расп...
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
Сергей Кун
11:55
Продавай, за 40к в течении месяца заберут если в более мени крупном городе Подожди, посиди на затычке, если прям хочется играть то GFN в помощь, потом если есть хоть мизерный доход сможешь спокойно 68...
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Александр Чумаков
11:54
А новая видеокарта лучше б/у. Зачем писать очевидное? Интересна именно разница, в фактах, в цифрах. А не вот это вот "мне кажется что видеокарта хреново работает потому что на ней майнили".
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
skyclad80
11:50
Точно в продажах не работали. Ceo и совет директоров решает стратегию. Кто ceo?
Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
Leshiy2371
11:49
Купи б/у карту а к ней в довесок термопасту (уровня GC-Extremе) и набор термопрокладок - что выливается в еще дополнительные 2500-5000р.И это - чтобы скинуть 17-20С на чипе/памяти изнасилованной майне...
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем