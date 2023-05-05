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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple увеличила выручку от реализации iPhone на пару процентов
Даже в столь сложных макроэкономических условиях.
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Квартальная конференция Apple позволила выяснить, что более половины выручки компания до сих пор получает от реализации iPhone, профильная выручка в минувшем квартале смогла вырасти на 2% до $51,33 млрд. На фоне общего снижения количества проданных в мире смартфонов на 15% по версии IDC, такой итог можно считать удачей. Тем более, что совокупная выручка компании всё же сократилась на 3% и ограничилась $94,8 млрд, если такой глагол вообще применим к этой сумме.

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Источник изображения: Apple

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Более того, для Apple выручка первого квартала от реализации iPhone достигла рекордной для этой части года. По словам представителей компании, отчасти этому способствовал отложенный спрос на старшие модели, который в четвёртом календарном квартале прошлого года сформировался из-за перебоев с поставками смартфонов из Китая. В остальном же компания уверенно говорит о победе над дефицитом компонентов. Впрочем, поскольку выручка от реализации Mac упала на 31% до $7,17 млрд, а от реализации iPad — на 13% до $6,67 млрд, говорить о стабильности бизнеса в сегменте ПК и планшетов не приходится. Компания лишь пытается оправдать такую динамику эффектом высокой базы, сформированной за время пандемии, а также подчёркивает, что переход на процессоры собственной разработки идёт полным ходом даже в таких сложных макроэкономических условиях.

#смартфоны #аналитика #apple #apple iphone
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