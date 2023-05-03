Компания утверждает, что делала это с целью улучшения пользовательского опыта

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация Apple пытается остановить судебный процесс, при неблагоприятном исходе которого ей может быть присуждена выплата возмещений в размере 2 миллиардов долларов США. Речь идет о скандале с замедлением старых iPhone, которое компания совершала ради якобы «улучшения пользовательского опыта» в связи со снижением емкости аккумуляторных батарей.

Иск подал активист, специализирующийся на защите прав потребителей – Джастин Гутманн из Великобритании. Изначально истец требовал возместить 750 миллионов фунтов стерлингов британским обладателям «проблемных» моделей iPhone, но в дальнейшем сумма возможного возмещения возросла до 2 миллиардов долларов. «Яблочные» неоднократно пытались различными путями остановить процесс, но он продолжается, и перспектива, что Apple придется выплачивать потребителям огромную сумму, становится все более реальной.

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Ранее Apple уже признавала проблему в моделях от iPhone 6 до iPhone X, а также меняла по сниженной цене деградировавшие батареи. Тем не менее, Гутманн и его адвокаты полагают, что этого недостаточно, и подозревают, что целью компании из Купертино было намеренное подталкивание потребителей к приобретению более свежих «яблочных» смартфонов.