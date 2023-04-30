Серые поставки и беспошлинный порог в размере 1000 евро позволяют предприимчивым дельцам зарабатывать на них

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Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на сайты объявлений «Авито» и «Юла», продажи новых смартфонов iPhone и других устройств компании Apple на упомянутых площадках в первом квартале 2023 года выросли на десятки, а по некоторым позициям – и на сотни процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом во многих традиционных розничных сетях продажи «яблочной» техники снижаются, хотя эксперты прогнозируют, что долго подобная тенденция не продлится.

По информации журналистов, продажи iPhone на «Авито» увеличились аж в 3.5 раза – это объясняется тем, что большую часть первого квартала 2022 года еще не были введены санкции, не был увеличен до 1000 евро и беспошлинный порог, поэтому большинство потребителей просто покупали смартфоны у официальных ритейлеров. За прошедший же год многие дельцы наладили серые схемы поставок, а также научились пользоваться преимуществами беспошлинного порога, оформляя посылки на своих родственников, друзей и знакомых.

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По мнению аналитиков, переход немалой части покупателей на сайты объявлений, а также повышение востребованности «серых» интернет-магазинов можно считать одной из особенностей сложившейся экономической ситуации. Напоследок стоит отметить, что средний чек при покупке смартфона в России за год снизился более, чем на 20% – такие данные предоставляет сеть «М.Видео-Эльдорадо», подтверждают их и некоторые другие крупные компании.