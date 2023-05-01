В нём не будет ядер Arm нового поколения

Появилась информация, согласно которой смартфон нового поколения производства компании Google не сможет похвастаться последними разработками Arm. Если другие флагманские модели следующего года будут работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3, аппарат Pixel довольствуется собственным процессором Google.

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Выпускается он совместно с компанией Samsung. В нём применяются алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы вести интеллектуальную обработку данных, а не вычисления «в лоб». Это позволяет смартфонам Google без проблем справляться с повседневными задачами, но скорость работы всё равно уступает аппаратам производителей вроде Apple и Samsung.

Инсайдер Revegnus сообщает, что процессор Google Tensor G3 будет уступать Apple A17 Bionic, который этой осенью войдёт в состав iPhone 15 Pro, а также отставать от Snapdragon 8 Gen 3. Причина этого состоит в использовании старых вычислительных ядер Arm. Ожидается применение одного ядра Arm Cortex-X3 с частотой 3,3 ГГц, двух Cortex-A715 2,6 ГГц и четырёх Cortex-A510 до 2,3 ГГц.

Arm в этом году собирается представить новые ядра. Хотя они не войдут в состав процессора Google, он всё равно будет обновлён по сравнению с Tensor G2. Последний обладает двумя ядрами Cortex-X1, двумя Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55.

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Samsung займётся производством чипа на техпроцессе 4 нм. Это должно дать ему превосходство над Snapdragon 8 Gen 2. Что касается Snapdragon 8 Gen 3, в нём ожидается новое ядро Arm Xn, два Arm A7xx, три Arm A7xx и два A5xx. В бенчмарке AnTuTu его производительность может составить 1,5 млн баллов. Нынешний лидер набирает 1308126 баллов, пишет Phonearena.