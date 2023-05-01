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Старый процессор снизит привлекательность смартфона Pixel 8
В нём не будет ядер Arm нового поколения
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Появилась информация, согласно которой смартфон нового поколения производства компании Google не сможет похвастаться последними разработками Arm. Если другие флагманские модели следующего года будут работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3, аппарат Pixel довольствуется собственным процессором Google.

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Выпускается он совместно с компанией Samsung. В нём применяются алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы вести интеллектуальную обработку данных, а не вычисления «в лоб». Это позволяет смартфонам Google без проблем справляться с повседневными задачами, но скорость работы всё равно уступает аппаратам производителей вроде Apple и Samsung.

Инсайдер Revegnus сообщает, что процессор Google Tensor G3 будет уступать Apple A17 Bionic, который этой осенью войдёт в состав iPhone 15 Pro, а также отставать от Snapdragon 8 Gen 3. Причина этого состоит в использовании старых вычислительных ядер Arm. Ожидается применение одного ядра Arm Cortex-X3 с частотой 3,3 ГГц, двух Cortex-A715 2,6 ГГц и четырёх Cortex-A510 до 2,3 ГГц.

Arm в этом году собирается представить новые ядра. Хотя они не войдут в состав процессора Google, он всё равно будет обновлён по сравнению с Tensor G2. Последний обладает двумя ядрами Cortex-X1, двумя Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55.

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Samsung займётся производством чипа на техпроцессе 4 нм. Это должно дать ему превосходство над Snapdragon 8 Gen 2. Что касается Snapdragon 8 Gen 3, в нём ожидается новое ядро Arm Xn, два Arm A7xx, три Arm A7xx и два A5xx. В бенчмарке AnTuTu его производительность может составить 1,5 млн баллов. Нынешний лидер набирает 1308126 баллов, пишет Phonearena.

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#google #процессоры #pixel
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