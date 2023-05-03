Один из самых востребованных инструментов в сервисе Google Фото получает обновление. Его целью является облегчение поиска интересных вам фотографий. Некоторые пользователи обнаружили синий текстовый пузырь под панелью поиска в веб-версии Google Фото. Очевидно, это расширенная версия поисковой панели.
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Поиск можно будет вести, вводя фразы и идеи. Это могут быть такие словосочетания, как «красочный закат», «мирный сад», «Золушка». Если вы отмечали на фотографиях лица, можно объединять подобные словосочетания с именами, чтобы находить фотографии людей в конкретных местах. Можно будет задавать запросы типа «Иван на пляже».
В результате вы будете получать фотографии не по дате, а по релевантности запросу. К мобильным устройствам это пока не относится.
В Google говорят, что подобное обновление является экспериментальным. Разработчики хотят протестировать эту функциональность, прежде чем внедрять на смартфонах, пишет Androidauthority.