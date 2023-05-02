В число лучших клавиатур для Android входит Microsoft SwiftKey. Конкуренция здесь велика, но данное предложение считается быстрым и беспроблемным вариантом для набора текста. Разработчики сообщают, что внедряют в свой продукт Bing AI, давая доступ к алгоритмам ИИ.
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Обновление клавиатуры будет распространяться поэтапно и поначалу доступно не всем. На Android должна быть установлена версия приложения 9.10.11.10. Также обновление появится в версии для iOS.
Пользователи смогут вести поиск при помощи Bing AI, не покидая чата. Можно задавать вопросы и вести диалог с чат-ботом.
Быть может, Google внедрит такую же возможность в клавиатуру Gboard. Пока же Microsoft получает преимущество, опередив своих конкурентов, пишет wccftech.