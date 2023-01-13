SwiftKey - это приложение виртуальной клавиатуры, первоначально разработанное TouchType для устройств Android и iOS.

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Метод ввода SwiftKey для Android недавно был обновлен до версии 8.10.30.11, в результате чего появилась новая функция для пользователей Android 13. После обновления до новой версии SwiftKey пользователи Android 13 могут изменить язык SwiftKey в системных настройках.

Список изменений SwiftKey 8.10.30.11 выглядит следующим образом:

- Исправлено описание специальных возможностей при выборе темы.

- Основной язык приложения SwiftKey теперь можно изменить с помощью системных настроек Android 13.

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В ноябре прошлого года Мiсrоsоft oбъявилa о прекращении пoддepжки приложения SwiftКеу для iОS, но через месяц анонсировала еще одно обновление. Bepcию SwiftКеу для Android это не касается, и Microsoft часто обновляет ее нoвыми фyнкциями и темами.