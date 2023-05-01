Появилось видео, на котором энтузиасты представили обновлённый вариант видеокарты предыдущего поколения от Nvidia. Ранее модель RTX 3070 улучшили до 16 ГБ памяти, а теперь взялись за RTX 3060.
реклама
Поначалу эта карта выпускалась с объёмом видеопамяти 12 ГБ, пока в конце прошлого года не появилась версия 8 ГБ. У этих версий одинаковые графические процессоры, но память различается. В одном случае применяются 12 ГБ GDDR6 с шиной 192 бит, другая версия использует 8 ГБ GDDR6 с шиной 128 бит.
У обладателей версии с объёмом памяти 8 ГБ есть шанс увеличить объём памяти до 12 ГБ. Большинство карт RTX 3060 8 ГБ используют оригинальный дизайн печатной платы, где помещаются восемь модулей памяти. В выбранном для теста варианте RTX 3060 8 ГБ установлено четыре модуля. Недостаточно просто добавить чипы памяти. Карту нужно заставить думать, что у неё шина 192 бит, заменить резисторы и поставить BIOS от модели 12 ГБ.
До и после модификации карту тестировали в бенчмарке Unigine Superposition. Предел мощности выставили 100%, скорость оборотов вентилятора была одинаковой. В тесте 1080p Extreme прирост производительности составил 22%, сообщает Videocardz.