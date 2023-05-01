Ещё одна модификация предыдущего поколения видеокарт Nvidia

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Появилось видео, на котором энтузиасты представили обновлённый вариант видеокарты предыдущего поколения от Nvidia. Ранее модель RTX 3070 улучшили до 16 ГБ памяти, а теперь взялись за RTX 3060.

реклама

Поначалу эта карта выпускалась с объёмом видеопамяти 12 ГБ, пока в конце прошлого года не появилась версия 8 ГБ. У этих версий одинаковые графические процессоры, но память различается. В одном случае применяются 12 ГБ GDDR6 с шиной 192 бит, другая версия использует 8 ГБ GDDR6 с шиной 128 бит.

У обладателей версии с объёмом памяти 8 ГБ есть шанс увеличить объём памяти до 12 ГБ. Большинство карт RTX 3060 8 ГБ используют оригинальный дизайн печатной платы, где помещаются восемь модулей памяти. В выбранном для теста варианте RTX 3060 8 ГБ установлено четыре модуля. Недостаточно просто добавить чипы памяти. Карту нужно заставить думать, что у неё шина 192 бит, заменить резисторы и поставить BIOS от модели 12 ГБ.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

До и после модификации карту тестировали в бенчмарке Unigine Superposition. Предел мощности выставили 100%, скорость оборотов вентилятора была одинаковой. В тесте 1080p Extreme прирост производительности составил 22%, сообщает Videocardz.