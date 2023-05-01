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Компания Xiaomi выпускает очередной аппарат серии Note 12, которым на этот раз оказалась модель Note 12R Pro. Это недорогое устройство с 5G, которое предлагается купить в Китае.

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Смартфон получил экран OLED 120 Гц и с минимальными рамками. Размер дисплея составляет 6,67 дюйма, 1080 х 2400, яркость до 1200 нит. Аппарат работает на мобильном 8-ядерном Snapdragon 4 Gen 1, у него до 12 ГБ памяти LPDDR4X и хранилище UFS 2.2 256 ГБ.

Сзади две камеры: 48 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Разрешение камеры спереди 16 Мп. Ёмкость батареи 5000 мАч, мощность зарядки 33 Вт, сбоку есть сканер отпечатков. Устройство получило Android 13 с MIUI 14. Можно установить две SIM-карты, есть разъём 3,5 мм и защита IP53.

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В Китае стоимость устройства будет 1999 юаней. Аппарат существует в чёрном, белом и золотом цветовых вариантах. Про продажи за пределами Китая пока неизвестно, пишет Gizbot.