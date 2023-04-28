Временно возглавляющая совет директоров Huawei Technologies дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) одновременно является и финансовым директором, а опубликованный недавно пресс-релиз по результатам деятельности компании в первом квартале можно признать рекордно скудным. По четырём предложениям была размазана информация о том, что выручка китайского гиганта выросла на 0,8%, а норма прибыли достигла 2,3%, что вполне соответствовало собственным ожиданиям Huawei.
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По косвенным данным можно определить, что чистая прибыль Huawei в первом квартале снизилась год к году на 46% до $434 млн. По крайней мере, после первого за более чем десять лет снижения прибыли по итогам года, можно отметить первый за три года рост квартальной выручки, пусть и всего на 0,8%. По итогам прошлого года Huawei была вынуждена четверть всей выручки потратить на исследования и разработки, и основная её активность в этой сфере направлена на импортозамещение в условиях американских санкций.