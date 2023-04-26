Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Доход Microsoft в первом квартале вырос на 7%, Windows и Xbox на спаде
Azure и прочие облачные сервисы приносят Microsoft основную прибыль
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компания Microsoft объявила о результатах третьего квартала финансового 2023 года. Доходы облачного и серверного подразделений выросли, а Windows и Xbox упали. Верхние и нижние показатели превзошли прогнозы за счёт Azure и других облачных сервисов.

реклама

Совокупный доход Microsoft за квартал составил $52,9 млрд, что на 7% больше показателей годичной давности. Аналитики прогнозировали $51,02 млрд, так что результаты оказались лучше прогнозов. Операционная прибыль составляет $22,4 млрд, что на 10% превысила показатель годичной давности, чистая прибыль 18,3 млрд (+9%). В пересчёте на одну акцию прибыль была $2,45, стоимость акций компании на этой неделе выросла на 9%.

Доходы OEM-производителей Windows упали на 28% за счёт падения спроса на компьютеры. Их стали покупать меньше на 30%, хуже чем до пандемии. Соответственно, стали меньше покупать лицензии на Windows.

Доходы от продаж аппаратного обеспечения сократились на 30%, хотя доходы от сервисов Xbox выросли на 3%. Доход игрового подразделения в целом стал меньше на 4%. Виновато в этом отсутствие новых интересных игр от Microsoft.

Подразделение «Серверные продукты и облачные сервисы» показало рост на 17% за счёт Azure и прочих облачных сервисов. Доход от облачных сервисов был $22,1 млрд (+16%).

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В текущем квартале Microsoft планирует получить доход от $54,85 до $55,85 млрд. Компания продолжает вкладывать деньги в облачные технологии и ИИ, надеясь в скором времени получить от этого финансовую отдачу, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Microsoft Edge стал отправлять адреса посещённых страниц в Bing
Microsoft готовится закрыть сделку с Activision Blizzard
Браузер Edge может отправлять сведения о посещаемых пользователями сайтах в Bing
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
26
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
29
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
12
В сети появилась фотография Су-35 в "режиме зверя" с полным комплектом подвесного вооружения
4
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
8
GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
1
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
20
Процессоры Intel Meteor Lake для настольных ПК будут представлены только моделями Core i3 и Core i5
1
Обновлённый Т-72 выдержал попадание двух украинских беспилотников-камикадзе и остался в строю
7
Глава Google рассказал о последствиях активного развития искусственного интеллекта
+
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
7
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
88
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Смартфон Pixel 8 Pro может получить большой сенсор камеры
+
На "Мотолыгу" установили направляющие для реактивных снарядов, превратив её в версию мини-Града
4
Bloomberg: Украина положила взгляд на артиллерийский арсенал Южной Кореи
2
Функционирование ChatGPT стоит $700 тысяч в сутки
4
Какие задачи в СВО выполняет «Армата», и стоит ли ожидать танковую дуэль с Leopard 2 и М1 Abrams
5
Спрос на ноутбуки будет оставаться слабым до конца года
1

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
10
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
37
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
15
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
17
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
20
Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands
4

Сейчас обсуждают

vurdalakec
21:20
Моя первая Ерох на 815 чипсете с Celeron 1400 (tualatin) и 128mb ram 😂
Albatron - быстрый взлет и падение компании, основанной выходцами из Gigabyte
vurdalakec
21:17
Ну по крайней мере ты увидел директХ 8 и 9.
Albatron - быстрый взлет и падение компании, основанной выходцами из Gigabyte
REY_B_
21:08
А за минусом реальной инфляции?
Зеленский после долгожданного разговора с Си Цзиньпином отказался идти на территориальные компромиссы ради мира на Украине
REY_B_
21:06
Наверное всего лишь протекторат и контроль над чернозёмами. Гегемон меняется! Почему бы нет? З.Ы. Конечно Китай послабже будет, но ему много и не надо. Что отдаст Польше. Что Венгрии... Что Румынии......
Сапёр ЧВК "Вагнер" рассказал и показал с какими минами приходится сталкиваться в Бахмуте
PalPaly4
21:06
Так их покупают, они в топе продаж в Европе
Карта AMD Radeon RX 7800 XT с характеристиками Pro W7800 может превзойти RTX 4070 Ti
REY_B_
21:03
Фигня - сейчас лопается First Republic Bank. Он был чуток покрупнее Silicon Valley Bank, и специализировался на ипотечных кредитах. Так что это другое. В смысле новая лажа, а не продолжение старой. Чт...
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
Китя.
21:02
Это в курсе что в США сейчас достаточное количество различных организаций с наемниками, которые привлекаются американским руководством наравне с армейскими подразделениями. это казнить их всех надо. о...
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
MerkaVa
21:02
Нам ещё год назад говорили, что у хохлов вся ПВО пошла по пизде, однако видать это не совсем так.
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
dimkahon
21:02
Нужна в совокупночти с мощным чипом. А эти 6-8 Гб давно зашквар.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Никита Радионов
21:02
А что тут непонятно? Бабки
Сколько видеопамяти на видеокарте нужно нормальному геймеру – непростой выбор между NVIDIA и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем