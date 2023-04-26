Компания Microsoft объявила о результатах третьего квартала финансового 2023 года. Доходы облачного и серверного подразделений выросли, а Windows и Xbox упали. Верхние и нижние показатели превзошли прогнозы за счёт Azure и других облачных сервисов.
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Совокупный доход Microsoft за квартал составил $52,9 млрд, что на 7% больше показателей годичной давности. Аналитики прогнозировали $51,02 млрд, так что результаты оказались лучше прогнозов. Операционная прибыль составляет $22,4 млрд, что на 10% превысила показатель годичной давности, чистая прибыль 18,3 млрд (+9%). В пересчёте на одну акцию прибыль была $2,45, стоимость акций компании на этой неделе выросла на 9%.
Доходы OEM-производителей Windows упали на 28% за счёт падения спроса на компьютеры. Их стали покупать меньше на 30%, хуже чем до пандемии. Соответственно, стали меньше покупать лицензии на Windows.
Доходы от продаж аппаратного обеспечения сократились на 30%, хотя доходы от сервисов Xbox выросли на 3%. Доход игрового подразделения в целом стал меньше на 4%. Виновато в этом отсутствие новых интересных игр от Microsoft.
Подразделение «Серверные продукты и облачные сервисы» показало рост на 17% за счёт Azure и прочих облачных сервисов. Доход от облачных сервисов был $22,1 млрд (+16%).
В текущем квартале Microsoft планирует получить доход от $54,85 до $55,85 млрд. Компания продолжает вкладывать деньги в облачные технологии и ИИ, надеясь в скором времени получить от этого финансовую отдачу, пишет Techspot.