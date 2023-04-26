Несмотря на попытки Федеральной торговой комиссии ее заблокировать

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Приобретение игрового гиганта Activision Blizzard компанией Microsoft продолжается уже долгое время. Регуляторы отрасли естественно тщательно изучают сделку на каждом этапе, в то время как Sony постоянно выступает против приобретения из-за своих опасений относительно эксклюзивности игры Call of Duty. FTC даже попыталась заблокировать сделку, подав на Microsoft в суд и заявив, что её приобретение может повредить конкуренции в игровой индустрии.

Тем не менее, кажется, что Microsoft планирует сделать иск FTC несущественным, так как компания, по сообщениям источников, все более уверена, что получит одобрение от Великобритании и ЕС в отношении этого приобретения и планирует «запихнуть это в глотку FTC».

Ожидается, что Комиссия по конкуренции и рынкам Объединенного Королевства (CMA) одобрит сделку на этой неделе, а благоприятное решение также ожидается от комиссии Европейского союза уже в следующем месяце. Если оба регулятора не увидят проблем с сделкой, это затруднит поддержание аргументов комиссии по торговле США относительно конкуренции в США, и Microsoft об этом знает. Источники предполагают, что после получения одобрения от комиссии Европейского союза компания попытается закрыть сделку как можно скорее.

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Конечно, из-за характера таких сделок и количества препятствий, которые Майкрософт все еще должен преодолеть, закрытие сделки, вероятно, не будет таким уж простым. FTC, вероятно, будет продолжать борьбу, хотя у него есть очень мало возможностей убедить судью, если Microsoft заявит, что вопросы антиконкуренции были решены благодаря одобрению как CMA, так и EU. FTC также может продолжать расследование даже после закрытия сделки Майкрософтом, хотя ему придется преодолеть серьезные трудности, если эти решения будут в пользу Майкрософт.