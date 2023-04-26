Данная возможность появится в ближайшие несколько недель

Популярный мессенджер WhatsApp даёт долгожданную возможность работать с нескольких смартфонов. Раньше можно было устанавливать аккаунт на нескольких устройствах разных типов, а теперь ещё и на четырёх смартфонах. Когда вы будете устанавливать приложение на смартфон, появится опция под названием «Ссылка на существующую учётную запись». После нажатия вы должны отсканировать QR-код на основном смартфоне, для чего нужно перейти в настройках в раздел «Связанные устройства» и нажать на ссылку «Привязать устройство».

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Если это кому-то покажется слишком сложным процессом, разработчики обещают предложить более простой метод привязки дополнительных смартфонов. В нём можно будет задействовать веб-клиент для отправки на аппарат одноразового кода, чтобы добавить на него учётную запись. В будущем этот способ должен появиться и на других устройствах.

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За счёт новой системы синхронизации вы можете обойтись без основного смартфона рядом с собой, чтобы получать текстовые сообщения и звонки на WhatsApp на вспомогательном смартфоне. Однако, если основной аппарат неактивен более двух недель, аккаунт WhatsApp будет отвязан от других устройств. Также можно отвязать их вручную с основного смартфона. WhatsApp на всех аппаратах получит сквозное шифрование переписки, мультимедиа и звонков, пишет Engadget.