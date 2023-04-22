Мессенджер WhatsApp представил возможность под названием «Сохранять в чате». Это означает, что можно запретить сообщениям исчезать из переписки. Выполнив продолжительное нажатие на сообщение, вы оставите его в чате. Отправитель получит об этом уведомление и сможет удалить сообщение самостоятельно. Если же на него не нажимать, оно исчезнет по таймеру.
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Рядом с охранённым сообщением появляется иконка закладки. Ко всем подобным сообщениям можно получить доступ в папке «Сохраненные сообщения», где они располагаются по чатам. Данная функциональность будет внедряться на протяжении следующих нескольких недель.
Кто-то может посчитать, что подобная опция лишает смысла настройку исчезновения сообщений спустя заданное время. Разработчики полагают, что иногда бывает необходимость сохранить важные сообщения, вроде адреса. В любом случае, у отправителя остаётся контроль над удалением собственных сообщений, пишет Engadget.