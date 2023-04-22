Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
WhatsApp даёт возможность сохранять исчезающие сообщения с разрешения отправителя
При желании такое разрешение можно не давать
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Мессенджер WhatsApp представил возможность под названием «Сохранять в чате». Это означает, что можно запретить сообщениям исчезать из переписки. Выполнив продолжительное нажатие на сообщение, вы оставите его в чате. Отправитель получит об этом уведомление и сможет удалить сообщение самостоятельно. Если же на него не нажимать, оно исчезнет по таймеру.

реклама

Рядом с охранённым сообщением появляется иконка закладки. Ко всем подобным сообщениям можно получить доступ в папке «Сохраненные сообщения», где они располагаются по чатам. Данная функциональность будет внедряться на протяжении следующих нескольких недель.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кто-то может посчитать, что подобная опция лишает смысла настройку исчезновения сообщений спустя заданное время. Разработчики полагают, что иногда бывает необходимость сохранить важные сообщения, вроде адреса. В любом случае, у отправителя остаётся контроль над удалением собственных сообщений, пишет Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#whatsapp
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мессенджер WhatsApp получает новые опции безопасности
Администраторы групп WhatsApp смогут давать пользователям допуск к своим сообществам
WhatsApp на Windows 11 получит улучшенную поддержку звонков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
5
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
3
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
8
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
24
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
9
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
7
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
50
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
4
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
3
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
+
Канада намерена передать арестованный транспортный самолет Ан-124 Киеву
3
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
4
Китайский комплекс активной защиты бронетехники Raptor довели до ума спустя 5 лет - видео испытаний
1
EA показала геймплей магического боевика Immortals of Aveum и заявила, что GeForce RTX 2080 Super соответствует только минимальным требованиям новинки
3
Realme 11 Pro+ получит специальный режим для фотографирования Луны
+
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
40
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
16
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
17
В США решили демонтировать веб-камеры, показавшие столкновение боевых кораблей в заливе Сан-Диего
3

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
12
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
20
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
11
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
55
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
22
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
10
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
6

Сейчас обсуждают

salexa
08:43
....ть как свиней! ,алга
"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
salexa
08:42
стойка рачковская, перелогинься
Медведев "пообещал" устроить немецкому министру обороны парад победы в Берлине
михаил семёнов
08:42
На верхней фотографии изображена румынская модификация Т 54 с 6 опорными катками. Танк этот,возможно,передан мамалыжниками хохлам,или просто где-то на учениях в Румынии. Так что не надо тут бабушку ло...
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
salexa
08:39
наши деды и прадеды в 1945 ..... всех этих немок... скоро и мы будем..Нормалёк так немецкие .......и русский ..... подправил....а то бы до сих пор как в Голландии крокодайлы были бы,алга
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
salexa
08:36
бей врага отчизны
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
vitosol
08:33
Ещё пол танка есть...
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
Enforsen Bsv
08:30
... а за 60к еще лучше.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
Kenniover
08:28
Соглашусь полностью,ничтожная разница в результатах,споры о качестве вентилей,основания,пайки общего размера....всё это так мелко и не стоит нервов...ну немного качественней и дороже в 2 раза,я так хо...
Как блогеры жонглируют результатами тестов
All_C
08:23
Что ты несешь? 3050 отличается от 3060 как небо и земля. Никаким андервольтом нельзя получить и примерно похожие показатели
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
Павел Хамлов
08:22
Чимбал, ты забыл файл лицензии приложить в репозиторий. Нарушаешь.
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем