Многочисленные пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро будут лучше защищены благодаря новой функциональности. Они получат новые возможности обеспечения конфиденциальности и расширенный контроль над персональной перепиской.
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Теперь при переносе аккаунта на новое устройство пользователи должны будут подтвердить это действие. Так можно будет избежать несанкционированного переноса аккаунта. Ещё приложение получает проверку, защищающую от вредоносных программ на устройстве, чтобы не происходило отправки нежелательных сообщений.
Обновлена функция автоматических кодов безопасности. Процесс «Прозрачность ключа» даст возможность автоматически проверять наличие безопасного подключения. Нажатие на вкладку шифрования покажет, что общение защищено.
Две новые функции необходимо включить вручную: двухэтапную проверку и использование резервных копий со сквозным шифрованием, пишет Phonearena.